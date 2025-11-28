La historia entre Cande Tinelli y Coti Sorokin parecía cerrada desde hace meses: casamiento exprés, un divorcio inesperado y silencios que, puertas afuera, daban por terminada cualquier posibilidad de reencuentro. Sin embargo, en medio del convulsionado presente del clan Tinelli, por los problemas económicos que enfrenta Marcelo, la influencer volvió a encender las versiones de reconciliación con un gesto que nadie vio venir.

La sorpresa estalló cuando Cande Tinelli compartió en sus redes el lanzamiento del nuevo álbum de su exmarido. Lo hizo con una frase que, para los seguidores de ambos, no pasó inadvertida. “De otro planeta, felicitaciones Coti. No podés ser más talentoso”, escribió primero, para luego rematar con un mensaje que reavivó todos los rumores: “Te quiero siempre”. Una declaración que, viniendo de una expareja que se había separado en términos tensos, cambió por completo el clima.

Lo llamativo es que la relación entre ellos había terminado con un quiebre profundo apenas meses después de dar el “sí”. La separación había sido tajante, con señales claras de distancia. Por eso el posteo de Cande Tinelli, justo ahora, sorprendió incluso a quienes conocen de cerca la dinámica entre ambos. En redes, los usuarios no tardaron en leer ese mensaje como algo mucho más que un gesto cordial.

A todo esto se suma otro dato que alimentó el fuego de las especulaciones: una seguidora aseguró que la canción Madrid sin vos estaría dedicada a Cande. El comentario se viralizó y volvió a instalar la duda que sobrevuela desde aquel mensaje público. ¿Casualidad, cariño residual o un guiño directo?

En paralelo, Coti Sorokin había dado señales de paz días atrás cuando habló del vínculo actual con su exesposa y dejó entrever que la relación no estaba tan rota como parecía. Ahora, con la declaración amorosa de Cande, el rompecabezas empieza a tomar otra forma.

En medio del caos familiar, los rumores y el ruido mediático, la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja vuelve a estar en escena. Y, por lo visto, esta vez no es solo una teoría de redes: la prueba está escrita por la propia Cande Tinelli.