Pacífico, un firme proyecto que vuelve hacer historia en el fútbol femenino

La Copa Federal Regional Amateur femenina ya tiene su equipo representante de la Patagonia. Pacífico se coronó el fin de semana campeón de la instancia Patagonia derrotando a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia en una atractiva final disputada en Mitre y Agote.

En los últimos años, Pacífico es el principal nombre del fútbol femenino en el Alto Valle; el proyecto que inició cuando LIFUNE agregó la categoría y que con el correr de las temporadas fue mutando hasta convertirse en lo que es hoy: sólido, ganador, y formador, obteniendo grandes logros con una gran base de jugadoras formadas en la casa, y otras juveniles provenientes de otras instituciones.

“Feliz por el año que venimos llevando, en lo personal no puedo pedir más nada” dijo Rodrigo Canales, quien ganó la Copa Neuquén, consiguió el título nacional Sub 15 con el seleccionado y ahora el Patagónico. EL DT, clave en este proceso remarcó que la clave del logro fue el “Por el proyecto, estos años tuvimos muchas jugadoras de inferiores que fueron debutando en primera y el recambio está preparado para hacerlo, eso nos soluciona mucho. Después tenemos un trabajo sólido y planificado, donde y como queremos llegar. Las jugadoras entendieron el mensaje, hicieron un esfuerzo enorme y se merecen un reconocimiento enorme por lo que hacen día a día”.

Cecilia Acosta, capitana y una de las referentes de Pacífico campeón.

La instancia regional fue mutando con el correr de los años hasta llegar al formato actual, similar al Regional Amateur masculino. Para llegar al título, los equipos debieron superar la fase de grupos, y varios playoff. “Fue un lindo torneo, tuvimos rivales como Cruz del Sur, y entendimos que nuestra final anticipada era contra Confluencia, porque en los últimos años también estuvieron ahí; y sabíamos que con Ferro no iba a ser fácil, fue duro, supimos sufrir en algún momento y en otro supimos manejar los tiempos”.

En la actualidad, el club decano cuenta con casi 100 chicas haciendo fútbol, además de primera división, conformó los equipos en Sub 18, sub 16, sub 14, y Sub 12 además de escuelita, todo con trabajo en conciencia donde además de Rodrigo Canales, está Martín Canales como coordinador, sumando Braian Furlón, Mario Almendra y Maximiliano Morales. “Entendemos que no todas las personas son iguales y hay que ir conociéndolas, entenderlas y comprenderlas, si las vas llevando al buen puerto se pueden lograr cosas lindas” sostuvo.

Rodrigo Canales, director técnico, y Maxi Morales, ayudante de campo, la dupla que lleva adelante el fútbol femenino.

EL camino en la Copa Federal Regional Amateur aún no termina para Pacífico, ahora se viene la instancia final donde se reúne con las otras 7 campeonas de las regiones, estará en el grupo A frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, juventud unida de Tandil, y Somisa de San Nicolás. En el grupo B compiten Atlético Tucumán, Central Córdoba, Guaraní Antonio Franco, y Santa María de Oro de concordia, aún con fecha y sede a confirmar. “vamos a ir a competir, si a las jugadoras las preparas para competir vas a conseguir un buen logro”.

Por otro lado, en Febrero del 2026 jugará la Copa Federal en el predio de Ezeiza, donde se medirá con un equipo de primera división; instancia donde ya estuvo en el 2024, enfrentando a UAI Urquiza.

