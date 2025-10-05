Buena carrera de Colapinto en el GP de Singapur, que quedó en manos de George Russell

Se corrió en el circuito callejero de Marina Bay, el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 , carrera que fue dominada de principio a fin por George Russell con Mercedes, competencia que determinó el campeonato de constructores de McLaren. Franco Colapinto hizo una buena presentación, quedando en el puesto 16.

El piloto argentino tuvo una gran largada, escalando tres posiciones, pero una para en el giro 15 para cambios de neumáticos, lo volvió a relegar en el pelotón, escalando posiciones pero no pudiendo aguantar en el final producto del desgaste. Aun así, terminó en la posición 16, lugar de partida. Por su parte Pierre Gasly, compañero de equipo, terminó 19°.

En la pelea por el triunfo, el británico Russell de Mercedes dominó de punta a punta y se quedó con una victoria contundente. El sábado había hecho la Pole, y en la gran final, no le dio oportunidades a sus perseguidores.

EL podio lo completaron Max Verstappen, quien aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la pelea por el título. Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri, cuarto.

Con los puntos conseguidos en esta carrera, McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores a falta de seis carreras, repitiendo lo hecho en el 2024, donde habían cortado una racha sin títulos de 26 años.

Ahora el campeonato de pilotos quedó con Oscar Piastri como líder con 336 puntos, segundo su compañero de equipo Lando Norris con 314. Verstappen achicó diferencias las últimas carreras quedando con 273, mientras que el ganador en Singapur, George Russell, se afianza en el cuarto lugar con 237, por encima de Leclerc quien está quinto con 173.

Próximas carreras, llegas los circuitos americanos. El Gran Premio de Estados Unidos será el primero, a correrse el 19 de octubre. 7 días más tarde el Gran Premio de México. El 9 de noviembre el GP de Brasil y el 23 en Las Vegas.