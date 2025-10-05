Colapinto, sin vueltas: “le pongo garra, pero vamos muy despacio”

La ilusión de Franco Colapinto en Singapur se desinfló más rápido de lo esperado. El piloto argentino finalizó 16° en una noche difícil para Alpine, donde ni el esfuerzo ni la estrategia alcanzaron para disimular la falta de ritmo del A525.

“Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable. No entiendo por qué somos tan lentos”, reconoció el pilarense en diálogo con ESPN, con la sinceridad habitual de quien no se guarda nada.

Colapinto había tenido una buena largada en Marina Bay: ganó tres posiciones en el inicio y parecía bien encaminado. Pero una parada temprana en la vuelta 15 lo dejó sin margen de maniobra y obligado a estirar demasiado el segundo stint con neumáticos medios. “Después de 15 vueltas ya no daban más. Era inmanejable el auto”, admitió.

Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly cerró el fin de semana aún más complicado, en el puesto 19, lo que expuso crudamente las limitaciones del auto francés.

“El año pasado, con Williams, me mostraba más. Podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy estamos lejos, muy lentos. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”, agregó el argentino, que intentó sostener un ritmo competitivo hasta donde el coche lo permitió.