Con la mira puesta en la final, la Selección Argentina Sub-20 se enfrenta a Colombia desde las 20 en el Estadio Nacional de Chile por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, instancia a la que retorna después de 18 años. Tras dejar en el camino a Nigeria en octavos de final y a México en cuartos, el equipo dirigido por Diego Placente se medirá con los cafeteros buscando acceder al encuentro definitivo, donde enfrentará al ganador del choque entre Francia y Marruecos. El encuentro será televisado por DSports y Telefé.

El de hoy no será un duelo para nada accesible, no solamente porque el rival viene de dejar afuera a un candidato como España, sino porque Placente tendrá dos bajas con las que lidiar para este encuentro. Maher Carrizo, autor de un tanto ante México, se pierde el choque por acumulación de amarillas, en tanto que el central Valente Pierani tiene un esguince de rodilla que lo dejó afuera de la competencia. Juan Villalba reemplazaría al zaguero, mientras que la duda por el reemplazante del extremo de Vélez está entre Ian Subiabre y Santino Andino.

Por su parte, Colombia tampoco conoce la derrota en lo que va del torneo, aunque acumula tres victorias y dos empates. En la fase previa batalló para doblegar por 3-2 a España y meterse entre los cuatro mejores. De cara al duelo, el entrenador César Torres no podrá contar con su goleador Neyser Villarreal, delantero que marcó tres tantos ante los ibéricos, ni con el lateral derecho Carlos Sanabria, quienes acumularon dos tarjetas amarillas y se perderán el encuentro por suspensión. Además, Jordan Barrera, otra de sus figuras, tampoco llegaría para el duelo de hoy por lesión.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villaba, Tobías Ramírez, Julio Soler; Ian Subiabre o Santino Andino, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Colombia: Jordan García; Julián Bazán o Joel Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, José Cavadia, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Árbitro: João da Silva Pinheiro (Portugal).