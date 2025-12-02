El presente de Cacho Garay volvió a quedar expuesto en toda su crudeza luego de que su abogado, Leonardo Pasccon, describiera cómo se encuentra el humorista hoy, atravesando un cuadro médico cada vez más complejo. Lejos de los escenarios y en plena disputa judicial, su estado de salud se transformó en el eje central de la conversación.

Fue el propio letrado quien, en diálogo con Mitre Live, reveló la dimensión del deterioro que viene atravesando Cacho Garay. La frase con la que abrió la entrevista marcó el tono de la nota y encendió todas las alarmas: “La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado la amputación de los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con el cuadro de lo que viene sufriendo todo este tiempo”.

Ese procedimiento fue apenas una parte del problema. Pasccon contó que, tras varias cirugías consecutivas, Cacho Garay enfrenta un escenario que condiciona su día a día. “Tiene serios problemas de movilidad a raíz de estas cirugías que viene sufriendo. Todo esto lo va destruyendo de a poco", explicó, dejando en claro que el avance de la enfermedad no es la única preocupación: el impacto emocional también es fuerte.

Luego profundizó sobre cómo lo afecta en lo cotidiano. “Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte”, reveló antes de confirmar el dato más duro: “Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo. Es producto de la diabetes pero que se acentuó desde que ingresó al penal”.

Con ese panorama, Pasccon detalló por qué la vida de Garay se volvió tan limitada. “Tiene todo un cuadro muy delicado que se ha ido degradando. Yo lo voy a visitar a él porque es necesario para ver varias cuestiones. Él no puede vivir ahí porque para llegar a su casa tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, explicó sobre las dificultades de movilidad que enfrenta.

Según su abogado, hoy el humorista cumple las restricciones en una vivienda alternativa, lejos de su domicilio histórico y en condiciones lejos de ideales. “Cacho está en su casa, puede moverse pero tiene reglas restrictivas y tiene que ir a firmar una vez por mes a la Fiscalía y tiene una prohibición de acercarse a su casa histórica y él alquila una casa, en condiciones muy precarias porque no trabaja hace tres años. La denunciante vive en Córdoba, no tiene sentido”, detalló sobre la situación actual.

A pesar de todo, Pasccon aseguró que Cacho Garay mantiene una postura firme respecto al proceso judicial que lo involucra. “Él quiere un juicio oral y público y demostrar su verdad y confrontar con todas las partes como entiende él que esto es una campaña orquestada contra él", cerró.