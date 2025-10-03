Franco Colapinto confesó que no tiene “feeling" con el auto

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que se siente “bastante inconsistente” y que no tiene “feeling con el auto” tras terminar anteúltimo en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Luego del inicio de la fecha 18 de la temporada en el Circuito de Marina Bay, el oriundo de la localidad bonaerense de Pilar aseguró: “Me siento bastante inconsistente y no tengo feeling con el auto”.

El Gran Premio de Singapur se corre en el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros.

El líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, aunque es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 25 puntos.

Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.

Colapinto, por su parte, buscará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que es el peor coche de la parrilla.

El argentino consiguió como mejor resultado del año el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.