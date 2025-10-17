Marruecos mueve cielo y tierra para alentar a su Sub-20 ante Argentina

Tras eliminar a Francia en las semifinales, Marruecos se clasificó a la final del Mundial Sub-20 y se prepara para enfrentar a Argentina en busca de su primer título en la categoría. La expectativa en el país africano es enorme, y las autoridades buscan que los fanáticos puedan vivir en directo la definición del torneo.

La aerolínea Royal Air Maroc planifica vuelos especiales desde Casablanca hacia Santiago de Chile, recorriendo más de 9.900 kilómetros, para que los hinchas acompañen a su selección en el crucial partido decisivo. La medida se implementaría con apenas unos días de margen, dada la cercanía del encuentro.

No sería la primera vez que la compañía facilita la presencia de seguidores en torneos internacionales: ya lo hizo durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, enviando vuelos a Costa de Marfil y la República Democrática del Congo, y en la última Copa del Mundo organizó un sistema especial para trasladar simpatizantes a Medio Oriente.

El entusiasmo marroquí no es casual. Su creciente presencia en instancias decisivas refleja un proyecto sostenido de formación: en los últimos años, Marruecos ganó las Copas Africanas Sub-17 y Sub-23 en 2023, fue cuarto en el Mundial Sub-17 del mismo año y logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, el cuarto puesto de la selección mayor en Qatar 2022 marcó un hito histórico para el país.

Con esta iniciativa, Marruecos busca que su hinchada pueda alentar en directo y convertir Santiago de Chile en un pedazo del país africano, mientras los jóvenes talentos luchan por un lugar en la historia del fútbol mundial.