Boca despide a Miguel Ángel Russo con una emotiva ceremonia antes del duelo ante Belgrano

La Bombonera volverá a abrir sus puertas este sábado, pero será una jornada diferente. Boca enfrentará a Belgrano desde las 18 por la fecha del Torneo Clausura, en el primer partido sin Miguel Ángel Russo al mando, y todo el estadio se vestirá de homenaje para despedir al técnico que marcó una era.

El club prepara una serie de tributos para recordar al entrenador campeón de América en 2007. Desde la llegada del micro, ploteado con su imagen y la frase que lo identificó, “A Boca no se le puede decir que no”, hasta un emotivo minuto de silencio antes del inicio del encuentro, cada detalle estará pensado para honrar su memoria.

Los jugadores lucirán brazaletes negros y en la pantalla principal se proyectará un video con los momentos más importantes de su carrera. En las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores y otra con el mensaje: “Eternamente gracias, Miguel. Fuerza a la familia. El jugador Nº 12”.

Se espera además la presencia de su familia, que será recibida por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Será una tarde cargada de emoción, en la que el fútbol se unirá para recordar al hombre que dejó una huella imborrable en el club y en todo el fútbol argentino.