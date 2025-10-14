En medio de una de las peores rachas futbolísticas recientes en River, el que tomó la palabra fue el presidente Jorge Brito, que se refirió al delicado presente del Millonario. El mandatario se mantuvo optimista pero admitió la gravedad del presente y tocó temas como el desempeño de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en el club, el presente de los jugadores, su propia gestión, que finaliza a fin de año, y se permitió asegurar que el club "en 45 días se juega el año".

En diálogo con ESPN, el presidente de la institución de Núñez comenzó hablando sobre el estallido de los hinchas tras el 0-1 ante Sarmiento el pasado domingo, pero mantuvo un mensaje de optimismo: “Lo que vimos el domingo no es algo que estemos acostumbrados en River ni que nos guste. Para mí era recalcarle al socio que estamos muy unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, confiados en que eso se va a poder revertir”. Y agregó: "Estamos en un período muy corto en el que en 45 días nos estamos jugando el año y confiados en que el entrenador y los jugadores van a poder revertir esto".

Brito se extendió sobre la mala racha actual, pero destacó que, pese a la eliminación de la Libertadores, River siga en pie en las competencias que le quedan: “Entendemos que 4 derrotas consecutivas en el campeonato no es algo normal, pero es importante mencionar que estamos en un período de plena competencia, en semifinales de Copa Argentina, disputando el torneo y en zona de clasificación a la Libertadores en la tabla anual". Con seis derrotas en sus últimos siete encuentros, la presión crece en un River que deben encarar los desafíos que quedan en el año: la Copa Argentina, el Clausura y el clásico ante Boca, el próximo 9 de noviembre.

Además, ante la consulta sobre un posible cambio de rumbo desde el banco en este mal momento y con las elecciones a fin de año, Brito no tuvo dudas en manifestar su confianza por Gallardo: "Claramente la gente no está conforme con este presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable. Ahora, como te digo esto, te digo también que nadie, ni siquiera desde la oposición, está pensando en un cambio de técnico".

Por otra parte, el mandatario se refirió a los logros de su gestión, confesando que le queda el mal sabor de no haber podido volver a ganar la Copa Libertadores, pero destacó lo hecho en materia de obras: “Uno como presidente de River sueña con ganar la Copa Libertadores, es una espina. Reconozco que en lo deportivo no cumplí mis expectativas, esperaba más. Pero también para mí son un orgullo todas las obras que materializamos".

Finalmente, resaltó la confianza en el cuerpo técnico y los futbolistas para revertir la situación: “Todo ese combo de cuestiones, jugadores nuevos, selección y lesionados hace que hoy no pueda salir un once de memoria y que la cosa no pueda fluir como todos esperamos. Para eso tenemos un gran cuerpo técnico, que tanto queremos y alegrías nos ha dado, y jugadores con la capacidad de poder revertir esto y rápido.", concluyó.