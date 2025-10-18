Luego del 14° puesto en la carrera Sprint correspondiente a la 19ª fecha del certamen de Fórmula 1 en Estados Unidos, el argentino Franco Colapinto volvió a tener un balance negativo, más allá de haber avanzado posiciones en la grilla del Gran Premio de Austin.

Partiendo 17°, el Alpine del Sudamericano se vio envuelto en el accidente de la primera curva. “No sé qué pasó. Me tocaron y pinché una rueda. Tenemos que mejorar el ritmo para la clasificación”, dijo el número 43.

Con total espontaneidad cortó la introducción periodística que lo intentaba colocar en una posición de mayor comodidad arriba del auto. “Más cómo no me sentí, la verdad que no, para nada”, se lo escuchó explicar a metros de sus mecánicos.

Lo único positivo para él fue haber salido airoso de una carrera corto que marcó el abandono de los McLaren, 1 y 2 del campeonato de pilotos, sólo a un par de horas de tener que salir a buscar su mejor vuelta del fin de semana para no quedar tan relegado en la recta de largada.

Austin, muy particular

El calendario de la fecha en Austin apenas tuvo dos ensayos. todo lo demás por fue por puntos, a todo o nada en momentos de definición.

El sábado concluirá con la clasificación que comienza en minutos y mira ya hacia la final del domingo que se pondrá en marcha desde las 16 de la Argentina y será a 54 vueltas.