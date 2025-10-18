Boca jugará este sábado ante Belgrano su primer partido oficial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y el encuentro tendrá un tinte especial: emotivo, nostálgico y cargado de respeto hacia quien condujo al Xeneize a conquistar la Copa Libertadores 2007.

El club preparó un homenaje integral: desde el micro ploteado con la imagen del DT y frases icónicas como “A Boca nunca se le puede decir que no” y “Hasta siempre, Miguel”, hasta las tribunas de La Bombonera, que se teñirán de banderas recordando su legado. Además, la pantalla gigante del estadio mostrará un video repasando los grandes momentos de Russo en el club.

Pero el gesto más llamativo estará en el campo de juego: los jugadores lucirán una camiseta especial con la imagen de Russo en el pecho levantando la Libertadores, un símbolo que emocionará a los fanáticos y a la familia del entrenador, que estará presente en el estadio. También llevarán brazaletes negros en señal de luto.

La previa ya anticipa un homenaje cargado de detalles: banderas recordando su triunfo en la Libertadores, trapos con mensajes a la familia y dedicatorias sorpresa que Boca mantiene bajo reserva. Todo está preparado para que este regreso al torneo sea, más allá de la competencia, un reconocimiento profundo a la memoria de Miguel Ángel Russo, un verdadero ícono de la historia xeneize.