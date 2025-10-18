Boca Juniors cayó 2-1 frente a Belgrano en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que marcó el regreso del Xeneize tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y la asunción de Claudio Úbeda como entrenador interino hasta fin de año.

En conferencia de prensa posterior al partido, el “Sifón” valoró la entrega de sus jugadores y analizó la polémica jugada del penal que terminó decidiendo el encuentro. "El penal cambió el resultado porque no habíamos sufrido ninguna situación de riesgo en nuestro arco, pero no tengo nada más que decir sobre los árbitros. Está a la vista lo que ustedes vieron", expresó Úbeda.

El partido comenzó con un homenaje a Russo, un momento emotivo para el plantel que, pese a la tristeza por la derrota, mostró carácter y actitud para buscar el empate. “El equipo mereció otro resultado totalmente distinto. Generamos muchas situaciones claras de gol en ambos tiempos, por lo menos tres o cuatro por tiempo. Los chicos entregaron todo y merecimos otro resultado”, afirmó el DT.

Respecto al ánimo del grupo tras este difícil contexto, el entrenador destacó: "El ánimo del grupo está muy bien, aunque con la bronca lógica de haber perdido un partido que ellos sienten que no merecieron. Se vio cómo entregaron todo hasta el último minuto, una muestra de carácter”.

Finalmente, Úbeda adelantó sus sensaciones sobre el próximo Superclásico ante River Plate, a disputarse en la fecha 15, y la importancia de prepararse con la máxima responsabilidad para un partido decisivo en la lucha por los Playoffs: “Con respecto al clásico, es una responsabilidad de todos afrontarlo como tal. Estoy seguro que vamos a llegar bien y que tendremos un buen resultado”.