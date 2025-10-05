A puro VAR y polémica: Estudiantes y Barracas no se sacaron ventaja

Estudiantes y Barracas Central igualaron 1-1 en un partido cargado de polémicas por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Uno, tuvo momentos de tensión, revisiones del VAR y decisiones que despertaron reclamos de ambos equipos.

El Pincha se puso en ventaja con un derechazo de Guido Carrillo tras un rebote, a los 33 minutos del primer tiempo, que sorprendió al arquero Ledesma.

Parecía que Estudiantes lograba mantener la ventaja, pero Barracas Central llegó al empate a los 3 minutos del segundo tiempo con un gol de Jhonatan Candia, en una jugada en la que el local reclamó falta sobre Rodríguez.

La polémica no terminó allí: por que luego, un tanto de Palacios fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR, lo que generó la indignación del cuerpo técnico y los jugadores del Pincha, que reclamaban la legalidad de la acción.

Con este empate, ambos equipos suman un punto que los mantiene cerca del líder Unión en la Zona A, aunque con sensación de que pudieron haberse llevado algo más si las decisiones arbitrales hubiesen sido diferentes.