Así comienzan los playoffs de la reválida para Rincón y Cipolletti

Comienzan los Playoffs de la fase reválida del Torneo Federal A. el Deportivo Rincón, luego de quedar en el camino en los cuartos de final, buscará seguir creciendo en el otro camino por el ascenso. Para Cipolletti, será volver a competir luego de dos semanas de espera.

El león del norte estuvo cerca de meterse entre los 4 mejores de la competencia. En San Francisco terminó igualando la serie 2-2, y por desempate favorable para el mejor ubicado, el pasaje a semifinales quedó para Sportivo Belgrano.

Ahora, el elenco neuquino va por su segunda chance, esta vez en la reválida donde el rival será Sportivo Las Parejas de Santa Fe, elenco que clasificó cuarto en la zona B de la reválida.

Luego de dos semanas de descanso, Cipolletti vuelve al ruedo

EL cotejo está programado para el domingo 16hs en la localidad santafesina, Enzo Silvestre de la liga de Santa Fe, asistente 1: Maximiliano Moya, Bruno Pezzota de la Liga Alcorta como segundo asistente. Jonatán Mapelli de Rosario el cuarto árbitro.

Por otro lado, Cipolletti abre su llave el viernes en Mar del Plata. Desde las 15.30hs se medirá con Kimberley con arbitraje de Jorge Mendoza de ETEM. Los líneas Adrián Mendoza y Antonella Pajon de Pergamino. Nicolás Moreno de Olavarría el 4to juez.

Durante la semana, se confirmó la salida de Jair marón, capitán del equipo. Desde el club argumentaron su desvinculación por asuntos personales.