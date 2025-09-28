Rincón no pudo en San Francisco y ahora jugará reválida por el segundo ascenso

Por el cotejo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A de fútbol. El Deportivo Rincón cayó ante Sportivo Belgrano de San Francisco por 1-0, y con el global de 2-2, la clasificación a la siguiente fase quedó para el equipo de Córdoba por mejor posicionamiento en la General.

La ida fue favorable para el León del norte, quien en la última jugada del partido disputado en Ciudad Deportiva, consiguió un 2-1 que lo puso no solo arriba en la serie, sino que además le trasladó la presión al elenco cordobés, que hizo los méritos para ganarlo den entrada, pero que encontró en el cierre la diferencia tranquilizadora.

a los 33´ el central Camilo Alessandría recibió en tres cuartos y sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo de Sánchez, figura del cotejo hasta ese momento, marcando el 1-0 y el 2-2 en el global que le dio la ventaja, justificando lo hecho en el campo durante los 90´.

Rincón tuvo dos clarísimas para abrir el marcador, una contra en el primer tiempo que quedó Facundo Miguel mano a mano y que no definió, y en el final Lucas inostroza quien encontró una gran atajada del arquero Santiago Roggero.

El camino de Rincón aun sigue, ya sin chances del primer ascenso, buscará el segundo por el camino de la reválida, donde se enfrentará a Sol de mayo de Viedma, la ida en la capital rionegrina, la vuelta en el norte neuquino.

Sportivo Belgrano vs Deportivo Rincón, momentos destacados

Final del partido, triunfo de Sportivo Belgrano de San Francisco 1-0, y global 2-2 que le permite acceder a semifinales por quedar mejor ubicado en la general.

46´ Lo tuvo Rincón en el final, luego de una jugada de izquierda a derecha quedó para Villaba, quien dejó mano a mano a Inostroza, quien remató encontrando una gran atajada de Regero.

35´Cambio en Rincón Ingresan Lucas Inostroza y Fernando Inda, salen Di Bello y Petinerolli.

34´Gol de Sportiva Belgrano, Camilo Alessandría recibió en ¾ y con un potente remate desde afuera del área puso el 1-0

21´cambio en Belgrano, Hernán Brylko ocupa el lugar de Tomás Attis.

20´ Alejandro Sánchez nuevamente aparece y evita la caida de su arco, tiro de esquina al corazón del área donde el arquero le ganó a Attis, quien entraba solo.

17´cambio en Rincón, Sale Daniel Carrasco, ingresa Edgardo Cano.

14´Cambio en Belgrano, Ingresan Francheschi y Alfio Lehmann, salen Sagristani y Jaime

14´Lo tuvo Villalba en la primera que tocó, Petinerolli presionó la salida y la pelota le quedó al delantero que no pudo definir con claridad.

13´Cambio en Rincón, entra Cervera y Villalba, salieron Estebes y Jeldres

5´ lo tuvo nuevamente Belgrano, pelota de mitad de cancha filtrada a la espalda de los centrales para Matías Jaime, quien quedó mano a mano encontrando una gran atajada de Sánchez.

Comenzó el segundo tiempo, igualan en Córdoba 0-0

Final del primer tiempo, Belgrano de San Francisco 0 Rincón 0.

41´Chance clarísima para Rincón, Petinerolli ganó en velocidad por derecha, llegó hasta el área y tocó al medio donde entraban tres jugadores de Rincón, pero Facundo Miguel no definió y Rogero le ahogó la posibilidad.

27´llegó Rincón luego de una recuperación en mitad de chancha, Ávila tiró el centro al segundo palo para Miguel, cerrando justo Ferreyra.

19´ otra clara mano a mano para el local tras un pase filtrado en 3/4 para Rossi, quien encontró una rápida salida de Sánchez.

12´tuvo el gol Belgrano, Enzo Avaro ejecutó un tiro libre al primer palo, la barrera se movió y sanchas sacó al tiro de esquina.

1´avisó Belgrano, pelota larga de mitad de cancha que tomó adelantada la línea defensiva de Rincón, Jorge Rossi se intentó meter en velocidad encontrando el rechazo de osinaga.

Comenzó el partido, juegan en San Francisco Córdoba, Sportivo Belgrano vs Deportivo Rincón

Formaciones confirmadas

Sportivo Belgrano: 1 Santiago Roggero, 2 Braian Camisassa, 3 Tomás Pennesi, 4 Leonardo Ferreyra, 5 Jeremías Giménez, 6 Camilo Alessandria, 7 Jorge Rossi, 8 Mariano Sagristani, 9 Tomás Attis, 10 Matías Jaime, 11 Enzo Avaro. 12 Leonardo Martina, 13 Guillermo Cóceres, 14 Tomás Nallim, 15 Pablo Cortizo, 16 David Franco, 17 Elías Francheschhi, 18 Maximo Forlín, 19 Alfio Lehmann, 20 Hernán Brylko.

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacon, 3 Carlos Estebes,4 Nicolás Di Bello, 5 Federico Moreno, 6 Agustín Osinaga, 7 Fernando Petinerolli, 8 Daniel Carrasco, 9 Sebastián Geldres, 10, Facundo Miguel, 11 Ezequiel Avila. 12 Jonathan Criado, 13 Cristian Correa, 14 Edgardo Cano, 15 Héctor Rueda, 16 Lucas inostroza, 17 Fernando Inda, 18 Ramón Villalba, 19 Germán Cervera, 20 Rodrigo Galdame. DT Pablo Castro.

Datos del partido

Horario: 15,30hs

Árbitro: Guillermo Adrián González (Liga: Resistencia)

Asistente 1: Hugo Fleitas (Liga: Rosario)

Asistente 2: Mariana Beatriz Dure (Liga: Resistencia)

Cuarto árbitro: Rodrigo Edgardo López (Liga: Resistencia)

Para el juego, que será trasmitido por AM550, desde las 14.30hs con los relatos de Jorge Hernandorena, el elenco neuquino entrenó en el predio de la Unión Deportivo Catriel, quien posee un campo de juego similar al de San Francisco. La idea fue adaptarse de cara a 90´cruciales.

En lo deportivo, Pablo Castro piensa en repetir el mismo equipo con el que logró el triunfo en la ida. La gran duda pasa por el ataque; si mantener el 4-3-3, o pasar a un 4-2-2.

Por el lado del elenco de San Francisco, Sergio Maza mantendría la misma base del equipo que se presentó en el norte neuquino. Para Belgrano, el triunfo por la mínima lo depositará en la siguiente instancia, ya que en el caso de igualdad, la ventaja es para el equipo mejor ubicado.

Guillermo González de Resistencia será el juez del partido. Hugo Fleitas y Mariana Duré los asistentes, mientras que Rodrigo López el cuarto árbitro.

Convocados:

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero, Leonardo Martina, Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Camilo Alessandria, Guillermo Coceres, Tomás Mallim, Pablo Cortizo, David Franco, Jeremías Giménez, Mariano Sagristani, Matías Jaime, Elías Franceschi, Enzo Avaro, Tomás Attis, Jorge Rossi, Máximo Forlín, Hernán Brylko, Alfio Lehmann. DT. Sergio Maza.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Jonathan Criado, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Estebes, Nicolás Di Bello, Ezequiel Ávila, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Cristian Correa, Edgardo Cano, Braian Stivel, Federico Moreno, Germán Lezcano, Facundo Miguel, Fernando Petinerolli, Fernando Inda, Germán Cervera, Sebastián Jeldres, Ramón Villalba, Rodrigo Galdame, Lucas Inostroza. DT Pablo Castro.