Desde hace días, Julieta Poggio viene compartiendo en redes ese detrás de escena que pocas veces se muestra en una mudanza: cajas apiladas, muebles que se acomodan por primera vez y la mezcla de ansiedad y entusiasmo por empezar una etapa distinta. En sus últimas publicaciones dejó ver cómo va tomando forma el departamento que eligió para este nuevo capítulo, un espacio luminoso, moderno y con la impronta glam que la caracteriza.

De este modo, Julieta Poggio presentó una serie de videos donde recorre distintos sectores del hogar. Cada clip funciona como una postal propia: luz natural entrando a través de grandes ventanales, rincones decorados con precisión y una paleta de tonos neutros que actúa como base para detalles brillantes. Todo habla de un proceso en construcción pero con una dirección estética muy clara.

En el living, uno de los ambientes que más llamó la atención, Julieta Poggio mostró un sillón esquinero en color claro acompañado por una alfombra suave y una mesa baja con objetos distribuidos al detalle. En la pared de fondo, un mueble blanco hecho a medida integra la televisión y varias repisas, mientras una superficie de mármol suma ese toque sofisticado que ella suele elegir en su estilo diario.

La cocina también tuvo su momento de protagonismo: allí organizó una colección completa de vasos, copas y piezas de vidrio tallado en tonos caramelo y oro. Todo está dispuesto en estanterías abiertas, como si cada elemento fuera parte de una vidriera. Esa curaduría casi artesanal deja en evidencia el gusto de la ex Gran Hermano por convertir lo cotidiano en un gesto estético.

Otro sector que se ganó elogios entre sus seguidores fue la zona destinada a accesorios. Sobre una estantería curva, la actriz acomodó carteras de diseñador en una paleta que va del rosa al nude, además de peluches decorativos y bolsos icónicos. Plumas, charol y estampados conviven en un rincón que parece pensado para inspirar un look distinto cada día.

Y el gran tesoro de la casa es, sin dudas, el vestidor. Julieta Poggio mostró un cuarto revestido en madera clara, con estantes, cajoneras y barras diseñadas para optimizar el espacio. La ropa aparece ordenada por color y por tipo, mientras los zapatos ocupan una hilera baja iluminada desde adentro. Las puertas vidriadas permiten ver todo sin perder prolijidad, generando un clima que remite directamente al de un showroom.

Aunque la mudanza todavía está en proceso y quedan detalles por resolver, lo mostrado por Julieta Poggio deja en claro hacia dónde apunta esta etapa: un hogar que combina luz, orden, calidez y guiños glam, construido a su medida y fiel a su sello personal desde el primer día.