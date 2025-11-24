La cooperativa Copelco informó que el corte de energía comenzó durante la noche y se profundizó a las 9.07, cuando se produjo la caída del alimentador 2 de Plaza Huincul. Hasta el mediodía, no se había restablecido el servicio.
Falla en instalaciones del EPEN
Según Copelco, la interrupción se debió a una falla en las instalaciones del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén). La cooperativa señaló que no recibió detalles oficiales sobre el origen del inconveniente.
El suministro volvió recién a las 12.26, lo que implicó casi tres horas y media sin electricidad para miles de usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul.
Zonas afectadas por el corte
En Plaza Huincul
-
Barrio Otaño
-
Barrio Centenario
-
Barrio Zona de Chacras
-
Barrio Parque Industrial Ruta 17
En Cutral Co
-
Barrio Universitario
-
Barrio Altos del Sur
-
Pueblo Nuevo
-
Unión
-
Progreso
-
25 de Mayo