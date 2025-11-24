La cooperativa Copelco informó que el corte de energía comenzó durante la noche y se profundizó a las 9.07, cuando se produjo la caída del alimentador 2 de Plaza Huincul. Hasta el mediodía, no se había restablecido el servicio.

Falla en instalaciones del EPEN

Según Copelco, la interrupción se debió a una falla en las instalaciones del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén). La cooperativa señaló que no recibió detalles oficiales sobre el origen del inconveniente.

El suministro volvió recién a las 12.26, lo que implicó casi tres horas y media sin electricidad para miles de usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Zonas afectadas por el corte

En Plaza Huincul

Barrio Otaño

Barrio Centenario

Barrio Zona de Chacras

Barrio Parque Industrial Ruta 17

En Cutral Co