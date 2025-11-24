¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Corte eléctrico de 3 horas afectó a Cutral Co y Plaza Huincul: el motivo

La interrupción ocurrió este lunes a la mañana y el servicio fue normalizado pasado el mediodía.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 16:28
Foto ilustrativa.

La cooperativa Copelco informó que el corte de energía comenzó durante la noche y se profundizó a las 9.07, cuando se produjo la caída del alimentador 2 de Plaza Huincul. Hasta el mediodía, no se había restablecido el servicio.

Falla en instalaciones del EPEN

Según Copelco, la interrupción se debió a una falla en las instalaciones del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén). La cooperativa señaló que no recibió detalles oficiales sobre el origen del inconveniente.

El suministro volvió recién a las 12.26, lo que implicó casi tres horas y media sin electricidad para miles de usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Zonas afectadas por el corte

En Plaza Huincul

  • Barrio Otaño

  • Barrio Centenario

  • Barrio Zona de Chacras

  • Barrio Parque Industrial Ruta 17

En Cutral Co

  • Barrio Universitario

  • Barrio Altos del Sur

  • Pueblo Nuevo

  • Unión

  • Progreso

  • 25 de Mayo

