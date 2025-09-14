Cumplido el Nonagonal del Federal A, Deportivo Rincón logró todos los objetivos: se clasificó a la ronda campeonato de la categoría con el cuarto puesto del grupo y se metió en la próxima Copa Argentina del 2026, todo lo contrario a un Cipolletti que se terminó desinflando en el tramo más caliente de la temporada.

El León ahora tendrá la doble chance de pelear el ascenso a la Primera Nacional, después del receso de dos semanas que tiene prevista la categoría. Los Petroleros reanudarán ante Sportivo San Francisco de Córdoba, siendo visitantes en la revancha y con desventaja deportiva. Significa que, en caso de igualdad, avanzarán los cordobeses por una mejor clasificación en la segunda parte de la temporada.

La última formación de Sportivo San Francisco, próximo rival del Deportivo Rincón.

Por ese lado del cuadro también competirán San Martín de Formosa versus Ciudad Bolívar, Gimnasia de Chivilcoy ante Argentino de Monte Maíz y Olimpo contra Atlético Rafaela. Los que queden eliminados de la primera llave tendrán una oportunidad más, uniéndose a los mejores de la Reválida a la que quedó condenada Cipolletti.

Por la parte de abajo

El Albinegro fue penúltimo en la zona A del Nonagonal. Irá por la parte de abajo, la más larga que conduce al ascenso a la segunda división. Iniciará su recorrido ante Kimberley de Mar del Plata en el único mano en el que tendrá ventaja deportiva.

La enorme campaña de la fase inicial reportó pocos beneficios, apenas haber enterrado la pelea por la permanencia, aunque suena muy poco alrededor de un plantel que había ilusionado mucho y se traducía en las recaudaciones en La Visera, pero que se desinfló en el tramo más caliente y decisivo de la temporada.