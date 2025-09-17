Independiente puso primera de cara a la Liga Nacional femenina

Independiente de Neuquén comenzó con los movimientos de pretemporada con miras a la Liga Nacional Femenina. Bajo las órdenes de Marcelo Remolina, el elenco capitalino ya trabaja con plantel completo pensando en el gran debut de octubre.

EL lunes por la tarde en La Caldera, se puso en marcha la pre temporada 2025-26 con miras a la máxima categoría del básquet nacional, que ya tiene confirmada la competencia; en su primera mitad, en conferencias, y en la segunda en formato todos contra todos.

Marcelo Remolina comanda, asistido una temporada más por Gabriel Del Egido, ambos continuando con el trabajo realizado en la Liga Federal de Básquet 2024, donde el rojo se quedó con el título. Para esta ocasión, se suma la PF Nadina Sosa.

EL plantel, que ya entrenan con asistencia completa, tiene como refuerzos y retorno al elenco neuquino, a la base Julieta Tell, quien en la última temporada hizo un gran trabajo en Liga Nacional estando en el quinteto ideal. A ella se suma la MVP de las finales donde el rojo se coronó campeón Federal: Laila Raviolo, 2 veces campeona de la Liga Nacional.

mezcla de jugadoras con rodaje, y juveniles con buen presente dentro del plantel- Foto Club Independiente

A ambas jugadoras se suma Julieta Ibarra De la Vega, pivote que vistió la camiseta roja en la temporada 2023. La ficha extrajera está cubierta por Josefina Cortes Montecino, oriunda de Chile con gran paso en la selección de su país.

A los nombres principales se le sumarán la base de jugadoras locales, con buen andar en la última temporada. Iara Parra se mantiene, al igual que Guadalupe Demarsico y Valentina Mendoza, ambas fichas U21 al igual que Lourdes Briones.

En fichas juveniles dicen presente Valentina Canales, Carla Remolina, Sofía Delucchi, Abril Fernández, Hana Quinteros, entre otras U15 y 17.

El domingo 28 del corriente mes jugará su primer amistoso en La Caldera ante San José de Mendoza, ya con miras a la conferencia sur donde integra junto a Ferro, Obras, Berazategui, Talar, Unión Florida, Biguá y Lanús.