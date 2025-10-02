Mariano Navone, tenista oriundo de 9 de Julio y actual número 47 del ranking ATP, se prepara para su debut en la Copa Davis con el equipo argentino. En una entrevista previa al viaje hacia Oslo, el joven jugador sorprendió al compararse con Franco Colapinto, piloto argentino que está ganando protagonismo en la Fórmula 1.

Navone explicó: “Es verdad que me parezco a Colapinto en que fue una evolución muy rápida. Me pasó todo muy rápido, como a él. En pocos meses pasé de estar siendo el 120° del ranking ATP a clasificarme para los Juegos Olímpicos y ahora jugar la Copa Davis. Es una evolución que me llena de orgullo porque fue fruto de mucho esfuerzo”.

Convocado para la Copa Davis

El tenista, convocado por el capitán Javier Frana en reemplazo de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, vivirá en Oslo su primera experiencia en esta emblemática competencia. Para Navone, representar a Argentina en la Copa Davis es un sueño cumplido: “Después de los Juegos Olímpicos, la Copa Davis era lo máximo. Tener la oportunidad de representar al país en estas dos competencias es algo único”.

El ascenso de Navone en 2024 fue realmente meteórico. En apenas cuatro meses escaló desde el puesto 125° al Top 30 del ranking mundial. Entre sus hitos recientes se cuentan su participación en los Juegos Olímpicos, la llegada a finales en torneos ATP 500 como Río y Bucarest, además de una semifinal en Marrakech. Este progreso no solo se refleja en sus posiciones sino también en la confianza que ha ganado y en la valoración positiva de su equipo técnico.

Argentina enfrentará a Noruega los días 30 y 31 de enero en la primera ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. La serie se disputará sobre superficie rápida y bajo techo en el Fjellhamar Arena, ubicado en las afueras de Oslo. Además de Navone, el plantel argentino está compuesto por Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y Facundo Díaz Acosta.

Este enfrentamiento será fundamental para que Argentina mantenga sus aspiraciones en una competencia que, desde este año, volvió a un formato tradicional de local y visitante en la segunda fase. Con un crecimiento destacado y una actitud positiva, Mariano Navone asume el desafío como una figura clave para que el equipo nacional continúe consolidándose en el escenario internacional del tenis.