Argentina ganó el dobles ante Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

La selección Argentina de tenis se aseguró un lugar en el Final 8 de la Copa Davis. De visitante superó a Países Bajos 3-0, luego de que dobles conformado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impongan en el tercer punto ante Botic van de Zanschulp y Sanders Arends por 6-3 y 7-5.

La dupla albiceleste impuso condiciones y su favoritismo en la previa, para quedarse con un buen triunfo en 1 hora y 45 minutos de juego, y darle la clasificación al equipo conducido por Javier Frana, que disputará las finales entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia.

Luego de un inicio parejo, la dupla argentina encontró el quiebre en el sexto game, que terminó dándole la ventaja necesaria y el cierre del primer set 6-3. En el segundo, siguió la paridad, primero quebró el equipo local, respondieron los visitante levantando cinco chances de set, se pusieron 4-5, y cerraron de gran forma con otro quiebre para el 7-5.

La serie ya había comenzado de la mejor forma para Argentina, ya que Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo habían ganado sus cruces de singles el viernes, y puesto la serie 2-0. El platense había superado a Jesper de Jong en un doble 6-4, mientras que “Fran” hizo lo suyo ante Botic van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-4.

Ahora con el boleto en mano, Argentina esperará para saber el rival en el cuadro del Final 8 que se jugará en Bolonia. Los otros 7 lugares se definirán este fin de semana. El cuadro de enfrentamientos de los cuartos de final se determinará mediante un sorteo, ya sabiendo que las series serán al mejor de tres juegos y eliminación directa.