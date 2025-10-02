Este jueves, Racing y River se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario, desde las 18:00. El encuentro vuelve a poner en foco una particularidad poco difundida: la superioridad de la Academia en enfrentamientos directos de eliminación por copas, tanto nacionales como internacionales, frente al Millonario.

Si bien River domina ampliamente el historial en torneos de liga, los números en partidos definitivos por copas muestran otra realidad. A lo largo de la historia, ambos equipos se cruzaron 15 veces en este tipo de competencias, con seis victorias para Racing, cinco para River y cuatro empates. Además, Racing se impuso en la única final disputada entre ambos, la Copa de Honor de 1917.

Balance en copas: quién ganó más

En la Copa Argentina, los antecedentes son escasos pero favorables para la Academia. Solo se enfrentaron una vez, en las semifinales de la primera edición del torneo, donde Racing logró el pase a la final, que posteriormente perdió 2-1 ante Boca el 8 de agosto de 2012.

No obstante, la última vez que se midieron en un partido oficial por copa fue en la Supercopa Argentina 2019, disputada en 2021, donde River goleó 5-0 a Racing en Santiago del Estero. Los goles fueron obra de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz, Matías Suárez y un autogol de Leonel Miranda.

Racing lidera el historial en eliminaciones directas contra River.

En el plano internacional, la Academia también mantiene una paternidad en los duelos mano a mano frente a River, aunque el historial general de partidos entre ambos en esta categoría es más parejo.

Este antecedente favorable en eliminaciones directas alimenta la ilusión de Racing de avanzar a semifinales, donde ya esperan Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.