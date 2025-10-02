Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, acusó a los dirigentes anteriores de haber "usado al club para hacer política", y aseguró que "la gente ya se dio cuenta de todo". En este sentido, remarcó que se han iniciado trabajos para reparar la puerta de la Bombonera ubicada en Brandsen 805, una estructura que, según dijo, había quedado "abandonada" tras 25 años de gestión previa.

El dirigente expresó su compromiso con el Torneo Clausura 2025, afirmando que el club quiere "ganar y dar pelea". Además, subrayó que el fútbol masculino tiene la misma relevancia que otras actividades deportivas dentro de la institución, y destacó un superávit económico cercano a 35 mil millones de pesos, que considera resultado de un "gran trabajo" pese a las dificultades provocadas por la pandemia de covid-19.

En relación con los hechos vinculados al "macrismo" y las elecciones de 2023, Riquelme informó que "la Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas" y anunció que próximamente se realizará una asamblea para decidir si la persona acusada "merece seguir siendo socia del club".

Respecto al tratamiento mediático, el presidente señaló que "hay una campaña que no es normal hacia nuestro club" y que "los éxitos y fracasos de Boca se miden con una vara distinta", aunque confió en que "el hincha sabe distinguir a los periodistas".

En cuanto a las obras en la Bombonera, además de la puerta de Brandsen 805, se están realizando mejoras en los estacionamientos, el sector de comida de la platea media y los baños. Riquelme aseguró que estas tareas continuarán para optimizar la infraestructura del club.

El presidente reconoció que al asumir encontró "muchos problemas" y celebró que, a pesar de la pandemia, el club esté "cada vez mejor económicamente". "Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores", afirmó, asegurando que seguirán "intentando" para alcanzar esos objetivos.

Lo destacado en el plano deportivo

En el plano deportivo, Riquelme destacó la presencia de jugadores como Edinson Cavani y Leandro Paredes. Sobre el atacante uruguayo, comentó que "es un jugador muy importante" y aventuró que los hinchas "van a tener la suerte de decir que jugó en el club". En cuanto a Paredes, campeón del mundo, señaló que "volvió a su casa, disfruta cada día y se acomodó muy rápido al grupo, al que ayuda muchísimo".

El presidente se mostró conforme con el rendimiento reciente del primer equipo y elogió al entrenador Miguel Ángel Russo, al que calificó como "un genio que maneja las cosas de una manera extraordinaria", sin hacer referencia a sus recientes problemas de salud que lo han alejado de las prácticas.

Finalmente, Riquelme manifestó entusiasmo por la próxima participación de Boca en la Copa Libertadores femenina, que iniciará la próxima semana. También valoró otras disciplinas como básquet, vóley y fútbol sala, destacando que "defienden la camiseta y queremos que estén bien, sin que les falte nada".