Miguel Ángel Russo vuelve al hospital: preocupación por su salud

Luego de estar presente en el empate de Boca ante Central Córdoba, Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente este lunes para someterse a controles médicos programados, lo que volvió a preocupar en el Xeneize. Aunque no hay precisiones sobre su estado, se le está aplicando suero por un cuadro de deshidratación, aunque se espera que pueda recibir el alta durante la jornada.

El técnico estuvo presente en el encuentro de anoche en La Bombonera, pero tras el partido se dispusieron los chequeos para asegurar que no haya complicaciones tras su reciente internación. A principios de septiembre, Russo permaneció varios días en el instituto Fleni por una infección urinaria que se agravó por su delicada salud, situación que le impidió dirigir algunos entrenamientos del Xeneize.

Aunque había recibido el alta el 5 de septiembre, el club decidió darle más tiempo para recuperarse. El jueves pasado volvió a los entrenamientos en la Bombonera, previo al viaje para enfrentar a Rosario Central. Durante una conferencia reciente, el DT se mostró molesto por los rumores sobre su salud: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, señaló.

El plantel xeneize contó con la jornada libre este lunes, por lo que no fue necesario que sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieran cargo de la práctica, como ocurrió durante la internación previa. La atención sigue puesta en la evolución de Russo, con la esperanza de que recupere plenamente su fortaleza física en los próximos días.