En uno de los duelos de la jornada en la Premier League, el choque de argentinos quedó para Aston Villa, que venció 2-1 a Tottenham como visitante con un tanto de Emiliano Buendía. El volante marplatense, que ingresó en la segunda parte, definió el duelo en favor de los Villanos, que tuvieron a Dibu Martínez en el arco, para sumar así su tercer triunfo al hilo en la liga y el quinto en todas las competiciones. En los Spurs fue baja de último momento Cristian Romero, que se lesionó en el calentamiento y terminó perdiéndose el partido.

La historia no comenzó bien para los de Birmingham, que se encontraron 0-1 a nada más cinco minutos de comenzado el duelo. El uruguayo Rodrigo Bentancur estableció la ventaja para Tottenham al mandar adentro una pelota bajada de cabeza por João Palhinha. Sin embargo, y a pesar de no estar jugando un gran partido, el Aston Villa logró igualar las acciones antes del descanso. Un gran disparo desde afuera de Morgan Rogers sorprendió al arquero Guglielmo Vicario y se transformó en el 1-1 con el que se fueron al entretiempo.

En la segunda mitad, el protagonismo iba a recaer en los argentinos. Primero, Dibu Martínez fue clave al realizar una doble atajada que resultó decisiva para el desarrollo del partido: a los ocho minutos del complemento, desvió primero un disparo de Joao Palhinha y, en la continuación de la jugada, bloqueó un cabezazo de Bentancur (aunque se encontraba en posición adelantada), intervenciones que sostuvieron a los Villanos en partido, mientras que Buendía hacía su aparición faltando media hora para el final.

Y el volante marplatense dejó su huella desde el banco a los 32 minutos de la segunda parte. Lucas Digne controló sobre la derecha y le cedió la pelota al ex Norwich City, que fue hacia el medio y sacó un remate colocado de zurda que se metió por el palo derecho de un Vicario que quedó inmóvil, desatando el festejo de los hinchas visitantes que se acercaron al Tottenham Stadium. Desde ahí fue resistir para los Villanos, que lograron aguantar hasta el final para llevarse así un triunfazo que los acomoda en la Premier League luego de un mal arranque de temporada.

Qué le pasó al Cuti Romero

El defensor de la Selección Argentina y capitán del Tottenham se perdió inesperadamente el encuentro por un problema muscular que le apareció en el calentamiento previo. El cordobés, al que se lo vio saludando cordialmente a Dibu Martínez luego de que ambos compartieran tiempo en la última fecha fifa con la albiceleste, se someterá a estudios para ver la gravedad de su lesión, pero es sin dudas una baja de peso para los Spurs y se perdería también el duelo de Champions League de esta semana.