Sigue la acción de la Fórmula 1, ¿Cúando corre Franco Colapinto en México ?

Desde el viernes con prácticas, sábado con clasificación, y el domingo con la carrera final, se disputará este fin de semana el Gran Premio de México, competencia correspondiente a la fecha 20 del calendario 2025 de la Fórmula 1. objetivo principal para Franco Colapinto: sumar puntos.

En el autódromo Hermanos Rodríguez, las acciones comenzarán con las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión de entrenamiento será de 15:30 a 16:30 (hora de Argentina), mientras que la siguiente será entre las 19 y las 20. El sábado será la práctica libre 3 a las 14:30, última de cara a la clasificación y el armado de la grulla, que está programada para las 18.

El domingo será la gran final y el plato fuerte, con el Gran Premio, programado a 71 vueltas y recorriendo un total de 305.354 kilómetros. El mismo dará inicio desde las 17hs.

El gran centro de atracción estará en la pelea por el título, que parecía ser solo de dos pilotos, pero que en las últimas carreras apareció Max Verstappen. El líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri (McLaren) con 346 puntos con 14 unidades más que el británico Lando Norris, compañero de equipo. En el tercer lugar, aparece el neerlandés y cuatro veces campeón (Red Bull), quien se puso a solo 40 unidades de Piastri.

Para Franco Colapinto, será otra oportunidad de mostrar su potencial como piloto, arriba de un auto de los peores de la temporada. Si bien aún no pudo sumar puntos, en las últimas carreras mostró estar a la misma altura, o incluso mejor, que su compañero de equipo en Alpine Piere Gasly.