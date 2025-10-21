El clásico se fue de las manos: un policía desenfundó en pleno partido en Salta

Una escena insólita y preocupante se vivió en la ciudad salteña de Colonia Santa Rosa, durante el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, por el torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo. En medio de un tumulto entre jugadores e hinchas, un policía sacó su arma reglamentaria para intentar controlar la situación.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa al uniformado desenfundando su pistola, apuntando hacia el suelo y los costados mientras intentaba calmar a un grupo de futbolistas que se le acercaban con actitud agresiva. El clima ya estaba caldeado por fallos arbitrales discutidos y el partido, que terminó 2 a 1 a favor de Ferro (4 a 3 en el global), quedó completamente opacado por el incidente.

Otros agentes intervinieron rápidamente para contener al efectivo y retirarlo del campo de juego, mientras la tensión crecía entre los hinchas. Según confirmó el diario El Tribuno, el policía fue apartado preventivamente de la fuerza, se le retiró su arma reglamentaria y se abrió una causa interna para determinar responsabilidades.

La violencia no se detuvo ahí. En San Ramón de la Nueva Orán, otro encuentro terminó mal: el clásico entre Gimnasia y Pizarro fue suspendido después de que un asistente fuera agredido con un objeto lanzado desde la tribuna.

Ambos episodios volvieron a encender las alarmas sobre la creciente violencia en las ligas del norte salteño, donde la falta de seguridad y control está dejando cada vez más escenas que nada tienen que ver con el espíritu deportivo.