Los elegidos de Costas: Racing viaja a Brasil en busca de la hazaña

Racing ya tiene a sus guerreros para el duelo más esperado del año. Gustavo Costas confirmó la lista de convocados para visitar a Flamengo en el Maracaná, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, donde el equipo de Avellaneda buscará dar el golpe y traer un resultado que lo deje bien parado de cara a la revancha en el Cilindro.

El entrenador académico mantuvo la base titular y sumó tres regresos clave: Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa y Gabriel Rojas, quienes superaron molestias físicas y volvieron a trabajar a la par del grupo. En tanto, el juvenil arquero Francisco Gómez fue nuevamente citado, aunque la presencia de Gabriel Arias en la nómina confirma su recuperación del esguince acromioclavicular derecho.

Costas afrontará uno de los desafíos más grandes de su carrera. Tras el buen cierre ante Aldosivi en el Torneo Clausura, el DT concentró toda la atención en la Libertadores, el gran objetivo que desvela al mundo Racing. El mensaje puertas adentro es claro: “hay que salir vivos del Maracaná” para definir todo en casa, ante su gente.

En cuanto al once, el entrenador analiza repetir la estructura que viene dando resultados. Facundo Cambeses se perfila para custodiar el arco, con una defensa que tendría a Mura, Di Césare o Colombo, Marcos Rojo y Rojas. En el mediocampo, Nardoni, Sosa o Zuculini y Almendra; y en ataque, Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Conechny o Duván Vergara.

No todo son buenas noticias: Elías Torres, Franco Pardo y Alan Forneris quedaron descartados por lesión. Aun así, la ilusión no se negocia. Racing viaja con la fe intacta y la misión de volver a poner su nombre en una final continental, algo que no logra desde 1997.