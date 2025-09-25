El Magic Arena se prepara para una nueva edición de MMA

amantes de la adrenalina y las artes marciales mixtas se prepara para una cita ineludible el próximo Casino Magic de Neuquén: la 14° edición de MMA. Losmixtas se prepara para una cita ineludible el próximo 18 de octubre , en el: la

Bajo el imponente nombre de " MAGIC ARENA ", este evento promete una noche de furia sobre el octágono, con un total de 16 combates explosivos que mantendrán al público al borde de sus asientos.

La velada se extenderá por más de dos horas de acción ininterrumpida y contará con una cartelera excepcionalmente nutrida, conformada por 11 peleas de MMA y 5 de Kickboxing. Es así que el público podrá disfrutar de la diversidad del deporte, con enfrentamientos en categorías amateurs, semi profesionales y profesionales, asegurando un alto nivel competitivo y momentos memorables.

En este contexto, el MAGIC ARENA es mucho más que un evento local, y poco a poco se consolida como un encuentro de talla internacional. La edición de este año contará con la participación de atletas provenientes de Chile, en tanto que a nivel nacional y regional, el ring recibirá talento de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Bariloche, General Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, y, por supuesto, representantes de Neuquén y Plottier.

Este crisol de estilos y procedencias garantiza una noche con técnicas sorprendentes, pasión desbordante y la demostración del crecimiento constante de las artes marciales mixtas en la Patagonia.

Para aquellos que deseen vivir la velada con un plus de comodidad y exclusividad, las entradas están disponibles en dos categorías:

Platea General: $23.000

Entrada VIP: $58.000 (Esta opción incluye un servicio gastronómico buffet, bebidas sin alcohol libres y tres consumiciones en la barra VIP).