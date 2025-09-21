Argentina no pudo con Italia y quedó eliminada del Mundial de Vóley

Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley que se disputa en Filipinas, luego de caer ante el bicampeón Italia por 3-0 con parciales de 23-25, 20-25 y 22-25.

El seleccionado que dirigió Marcelo Méndez no pudo ante el poderío ante el campeón defensor luego de clasificar en la fase de grupos como primero luego de superar a Finlandia, Correa del Sur, y dejar en el camino al bicampeón olímpico Francia.

Ante Italia, que había quedado en el segundo lugar de su grupo, presentó batalla, pero como sucedió en el cotejo de la Liga de las Naciones, no le encontró la vuelta al poderoso ataque europeo. En los tres set, el quiebre de puntos se vio en mitad de los mismos, siendo controlados en los puntos finales.

Post derrota, Marcelo Méndez anunció que dejará de ser técnico de la selección Argentina, cerrando un exitoso proceso donde se destaca la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Jugados en el 2021 por pandemia) El DT argentino asumirá en los próximos días su nuevo rol en Trentino, actual campeón de la Superliga italiana.

Mendez cerró un gran proceso con el seleccionado argentino

Además de la medalla olímpica, el DT consiguió la mejor participación de la selección en la Liga de Naciones consiguiendo el 5to puesto, además de finalizar 8vo en dos mundiales.

La cita mundialista sigue, ya quedaron definidos dos cruces de cuartos de final: Polonia vs Turquía, Italia ante Bélgica. El resto saldrá de los cruces Bulgaria vs Portugal, Estados Unidos vs Eslovenia, Tunes vs Checa, y Serbia ante Irán.