Libertadores y Sudamericana: Conmebol implementa VAR con explicaciones al instante

La Conmebol dio un paso inesperado que promete cambiar la experiencia de los aficionados en los estadios y frente a la televisión. Desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, que arrancan hoy con Vélez y Racing como plato fuerte, cada decisión tomada tras la intervención del VAR será explicada en vivo, tanto a los presentes como a quienes sigan los partidos por las transmisiones oficiales.

La medida, aprobada por el International Football Association Board (IFAB), busca “acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”. Se trata de un sistema que ya se implementa en la Liga Profesional argentina desde el inicio del Torneo Clausura y que se utilizó en la final de la Recopa 2024, donde Fluminense venció 2-0 a Liga de Quito en el Maracaná.

Argentina tendrá un protagonismo especial en esta etapa, con Vélez y Racing frente a frente, serie que comienza hoy en Liniers y se definirá en Avellaneda, y con River Plate enfrentando a Palmeiras y Estudiantes desafiando a Flamengo. En la Sudamericana, Lanús será el único representante argentino en los cuartos, recibiendo a Fluminense tras eliminar a Central Córdoba por penales.

La actividad de cuartos de final en ambos torneos se extenderá del 16 al 25 de septiembre. Con esta medida, Conmebol se suma a una tendencia que ya se aplica en algunas ligas europeas y en el fútbol argentino, buscando acercar al público a las decisiones arbitrales.