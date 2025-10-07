El Rojo pidió revisión: Independiente busca que la Conmebol le baje la sanción

Independiente busca dar vuelta un nuevo fallo, pero esta vez fuera de la cancha. El club de Avellaneda mantuvo una audiencia con tres jueces del Comité de Apelaciones de la Conmebol para intentar reducir las sanciones impuestas luego de los incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los representantes legales del Rojo, Maximiliano Walker y Ariel Reck, argumentaron que el castigo aplicado por el ente sudamericano resulta desproporcionado, ya que incluye siete partidos sin público local y otros siete sin visitantes, además de una importante multa económica. En la audiencia, los abogados propusieron bajar la pena a un solo partido sin hinchas en casa y tres sin público visitante.

Según trascendió, presentaron antecedentes de casos similares con sanciones mucho más leves, con el objetivo de que la Conmebol considere el reclamo y revise su decisión. Por el momento, no hay una fecha definida para conocer el nuevo fallo, aunque desde el club no descartan llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si la respuesta vuelve a ser negativa.

Desde Avellaneda esperan que el reclamo prospere y se reduzca un castigo que consideran excesivo, tanto en lo económico como en lo deportivo, y que dejó a Independiente fuera de la competencia internacional.