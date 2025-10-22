Netflix se prepara para el estreno de Envidiosa 3: cuándo será y qué famosos participan

El fenómeno de Envidiosa está de regreso. La ficción protagonizada por Griselda Siciliani ya tiene fecha confirmada para el estreno de su tercera temporada en Netflix: el próximo 19 de noviembre. La plataforma lanzó un adelanto que encendió las redes y anticipa un regreso cargado de humor ácido y enredos sentimentales. Pero eso no es todo, al conocerse las primeras imágenes, se reveló que varios famosos argentinos harán participaciones especiales.

En el tráiler, Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani, aparece intentando encontrar un equilibrio entre el amor, la maternidad y su vida profesional. Después de dos entregas marcadas por separaciones, crisis existenciales y reencuentros, la tercera temporada la muestra más frontal que nunca. “Ser feliz y casarse no van de la mano”, se la escucha decir en una de las frases más comentadas del adelanto, que ya se volvió viral entre los fanáticos.

Esta vez, la protagonista enfrentará dilemas distintos: los celos, la posibilidad de ser madre por primera vez y la duda sobre si el casamiento realmente encaja en su idea de felicidad. Todo, claro, atravesado por el característico tono irónico que convirtió a la serie en un éxito de crítica y audiencia desde su estreno en 2024.

Entre las grandes novedades del elenco aparece Nicki Nicole, quien debutará como actriz interpretando a un personaje llamado Virtudes. Su participación es una de las cartas fuertes de esta nueva temporada: una apuesta de Netflix por sumar figuras del mundo musical a sus ficciones locales. La cantante rosarina se pondrá en la piel de una artista que pone a prueba las convicciones de la protagonista, tanto en el amor como en su trabajo.

Además de Griselda Siciliani y Nicki Nicole, regresarán varios rostros del elenco original, junto a nuevas incorporaciones que se irán conociendo en las próximas semanas. El guión, según adelantaron los productores, seguirá explorando las contradicciones de las mujeres contemporáneas, mezclando drama, ironía y una mirada fresca sobre las relaciones.

Envidiosa logró posicionarse como una de las producciones argentinas más vistas del catálogo de Netflix. Su segunda temporada llegó al Top 10 global de series en habla no inglesa y fue celebrada por su retrato realista, sin estereotipos ni fórmulas predecibles.

Con esta tercera entrega, la historia promete ir un paso más allá: más conflictos, más deseo, más risas y una protagonista que sigue preguntándose qué significa, realmente, ser feliz.