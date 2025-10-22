Los pescaron in fraganti cuando intentaban robar y usurpar una casa en San Martín de los Andes

La policía impidió que una vivienda de San Martín de Los Andes fuera usurpada, al detectar que dos hombres barreteaban la puerta para ingresar.

Todo ocurrió durante la madrugada de este martes, y el blanco de los delincuentes fue una vivienda deshabitada, que está en la calle Mariano Moreno al 616.

Los efectivos policiales realizaban una recorrida a pie, cuando notaron a un hombre de ropa oscura frente al portón de la propiedad. Nervioso y evasivo, llamó inmediatamente la atención. Mientras lo abordaban para pedirle sus datos, un estruendo proveniente del interior del inmueble los alertó.

Debido a eso decidieron ingresar a la propiedad, y allí encontraron a su cómplice, encapuchado e intentando ocultar su rostro. Ambos fueron reducidos y demorados en el lugar.

Tenía antecedentes

La inspección reveló que los sospechosos habían forzado una abertura con un caño, aparentemente para robar. La casera de la vivienda fue notificada, y los detenidos fueron trasladados al Hospital Dr. Ramón Carrillo para constatar su estado de salud, antes de quedar alojados en la Comisaría 23°.

Según se verificó uno de ellos contaba con orden de captura vigente por otro robo.