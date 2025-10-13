Rincón tiene rival confirmado en el camino al ascenso a la Primera Nacional

Quedaron confirmados los cruces de la tercera fase de la reválida del Federal A camino al segundo ascenso a la Primera nacional. Con el triunfo en el global 4-2 de Brown de Madryn sobre Villa Mitre, jugado hoy lunes 11hs, se confirmaron los 14 equipos que siguen en carrera entre ellos el Deportivo Rincón.

La gran final por el primer ascenso será entre Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela, quienes dejaron en el camino a Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco. El ganador a partido único, subirá a primera nacional, el perdedor irá a la cuarta fase de la reválida por el segundo ascenso.

Por ese camino transita el Deportivo Rincón, quien mostró una gran prueba de actitud como local, dando vuelta la serie ante Sportivo Las Parejas, y golear por 5-2 en el global. Ahora se viene la tercera fase donde se enfrentará con 9 de Julio de Rafaela.

Rincón mostró actitud y logró levantar la serie para meterse en tercera fase

El león ocupa el 6to lugar del reordenamiento, y se enfrenta con el 9no, quien dejó en el camino a Germinal de Rawson, goleando 5-0 en la vuelta, y cerrando 6-1 en el global. La serie se abrirá el Rafaela el 19 de octubre, y la vuelta está programada para el 2 de noviembre, fin de semana posterior a las elecciones legislativas nacionales. Desde la institución neuquina están trabajando pensando en poder adelantar la fecha.

Los cruces:

Sportivo Belgrano (SF) vs. Guillermo Brown (PM) (L)

Argentino (MM) vs. Douglas Haig (P) (L)

Olimpo (BB) vs. Kimberley (MDP) (L)

Gimnasia (CH) vs. Juventud Antoniana (S) (L)

San Martín (F) vs. Costa Brava (GP) (L)

Deportivo Rincón (RDLS) vs. 9 de Julio (R) (L)

Sarmiento (LB) vs. SP. Atenas (RC) (L)

Otra baja para Rincón

Se confirmó en las últimas horas que post cortejo ante Las Parejas, Agustín Osinaga dejó de pertenecer al club neuquino. Los argumentos dados son por “Asuntos Personales”, aunque no se descartó que en el futuro vuelva a vestir la camiseta de Rincón. EL marcador central se suma a la partida de Agustín Lezcano, quien se fue a jugar Regional Amateur.