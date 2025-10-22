Cuál es el tatuaje íntimo que Roberto Castillo se hizo en honor a Cinthia Fernández

En el amor de Cinthia Fernández y Roberto Castillo nada parece ser a medias. Entre gestos, viajes y compromisos públicos, la pareja volvió a dar que hablar, esta vez por una demostración que superó cualquier regalo material: el abogado decidió tatuarse el nombre de su prometida en la piel, en un lugar más que particular.

El flamante gesto salió a la luz a través de las redes sociales, cuando Cinthia Fernández compartió una postal de su pareja disfrutando del sol en Miami. Entre los tatuajes que cubren la espalda del letrado, uno sobresalió inmediatamente: su nombre, “Cinthia Fernández”, grabado con tipografía en cursiva para darle un tinte especial. “Para toda la vida”, escribió la bailarina junto a la imagen que en cuestión de minutos se viralizó.

El tatuaje, lejos de pasar desapercibido, desató una ola de comentarios. Algunos celebraron el romanticismo del gesto, mientras otros lo consideraron una muestra de exceso. Pero fiel al estilo directo que la caracteriza, Cinthia no se quedó callada y respondió con humor a quienes cuestionaron la decisión: “Es mi novio, no un sticker. Si me ama, que lo diga con tinta”.

El viaje a Estados Unidos llegó justo después de semanas agitadas para la bailarina, en medio de un conflicto con su ex por una visita a sus hijas durante el viaje de egresados. Por eso, este descanso en pareja en las playas de Miami se convirtió en un respiro, y también en una forma de reafirmar la unión. “Después de todo, siempre juntos”, escribió Cinthia en otro posteo desde el mar.

Lo cierto es que no se trata del primer tatuaje que une a la pareja. Meses atrás, la propia Cinthia también se había grabado el nombre de Roberto en la piel, como símbolo de compromiso mutuo. En ese momento, el gesto fue tema de debate, pero ahora ambos lo tomaron con naturalidad, como una forma de reafirmar lo que sienten.

La relación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo se consolidó rápidamente. Con planes de casamiento en el horizonte, se muestran cada vez más compinches, entre risas, viajes y proyectos en común. “Nos elegimos todos los días”, escribió ella hace poco, y esa frase parece resumir la historia.

Esta vez, el amor se selló con tinta. Y aunque algunos lo tomen como una locura, para Cinthia y Roberto es una promesa visible: una forma de decir que, pase lo que pase, su historia ya quedó escrita… y tatuada.