El piloto argentino Franco Colapinto, representante de Alpine en la Fórmula 1, se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de México, una de las fechas más esperadas del calendario.

Colapinto, que en la última carrera disputada en Estados Unidos finalizó en el puesto 17, resaltó las características del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. “Es un gran circuito, especialmente tiene una gran atmósfera con todos los mexicanos y los sudamericanos”, afirmó el piloto.

El argentino también recordó su experiencia en la edición anterior de esta competencia, cuando compitió con la escudería británica Williams y logró un destacado duodécimo puesto. “Fue una de mis carreras favoritas el año pasado”, comentó.

Colapinto apunta al GP de México con Alpine

Tras completar una vuelta de reconocimiento, Colapinto expresó sus expectativas para el fin de semana: “Espero tener un buen fin de semana aquí, ojalá podamos sumar algunos puntos”.