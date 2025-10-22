Veda electoral en Neuquén: qué no se puede hacer y hasta cuándo rige la prohibición de alcohol

Una pausa necesaria antes de votar

Este fin de semana, más de medio millón de neuquinos están habilitados para participar de las elecciones legislativas 2025. Y, como en cada proceso electoral, desde la Justicia Nacional Electoral se activa la veda, un período de restricción que busca preservar la calma, la reflexión y el correcto desarrollo del acto democrático.

La medida entra en vigencia desde el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el domingo 26 de octubre a las 21, una vez finalizado el escrutinio.

Durante ese tiempo, no sólo se limitan los actos políticos y la difusión de propaganda: también se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

Cuándo empieza la prohibición de vender alcohol

Según establece el Código Electoral Nacional, a partir de las 20 horas del sábado 25 de octubre queda prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21 del domingo 26.

Esto significa que durante la jornada electoral los supermercados, vinerías, bares, restaurantes y discotecas no podrán vender ni servir alcohol. En los grandes comercios, las góndolas con vinos, cervezas o licores suelen quedar precintadas o fuera de acceso.

El objetivo es simple: evitar desórdenes y garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad, tanto para los votantes como para las autoridades de mesa.

¿Qué pasa si alguien consume alcohol igual?

El consumo personal no está penado, pero la venta y el expendio sí lo están.

En caso de incumplimiento, los locales comerciales pueden ser sancionados con multas o clausuras temporales, según el tipo de falta y la reincidencia.

Además, las fuerzas de seguridad están autorizadas a realizar controles y fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de la norma.

Más allá de la ley: una cuestión de compromiso

La veda electoral no sólo busca limitar actividades comerciales o políticas.

Su sentido principal es invitar a los ciudadanos a asumir su rol con responsabilidad, a dedicar el tiempo previo a la votación a informarse, reflexionar y garantizar que el domingo sea una jornada pacífica y ejemplar.

Cumplir con la veda, especialmente con la restricción del alcohol, es también una forma de cuidar el derecho al voto y fortalecer la democracia.

Recordatorio para los votantes