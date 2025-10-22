Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, habría iniciado contactos con Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol en Uruguay, para evaluar su posible llegada a la dirección técnica del club argentino en 2026.

Según informaron los periodistas Federico Buysan y Fabián Bertolini en “El Espectador Deportes”, Riquelme consultó directamente con el club uruguayo sobre el estado contractual del entrenador charrúa, que se posiciona como una de las opciones preferidas para suceder a Claudio Úbeda.

La dirigencia de Boca decidió mantener al cuerpo técnico encabezado por Úbeda y al equipo de Miguel Ángel Russo para la presente temporada, pero aún no confirmaron qué sucederá con el plantel técnico para el próximo año. Por eso, ya están analizando distintos candidatos para el banco de cara a 2026.

Diego Aguirre entre las prioridades de Riquelme

Entre las alternativas para la conducción del equipo azul y oro, Diego Aguirre figura con fuerza. El entrenador uruguayo, que actualmente dirige a Peñarol, estuvo en la lista de posibles reemplazos para 2024, aunque en ese momento no se concretó ninguna propuesta formal y el club optó por contratar a Diego Martínez.

La trayectoria de Aguirre comenzó en 2002 con Plaza Colonia y continuó con un breve paso por Aucas. Su vínculo con Peñarol es extenso, ya que dirigió al club en varios períodos (2003-2005, 2009-2010, 2010-2011 y desde 2023 hasta la actualidad), consolidándose como una figura destacada del fútbol uruguayo.

Riquelme sondea a Diego Aguirre para Boca

Por el momento, no se sabe si este interés se transformará en una oferta oficial ni si se develará la identidad del próximo entrenador de Boca. Sin embargo, la búsqueda del reemplazo de Úbeda ya está en marcha y Riquelme parece decidido a explorar todas las posibilidades para garantizar un proyecto deportivo sólido en el futuro del club.