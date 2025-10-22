Se terminó la larguísima espera y el Papu Gómez está listo para volver a las canchas este fin de semana. El argentino de 37 años cumplió con sus dos años de suspensión por doping positivo el pasado 20 de octubre y ya está habilitado para hacer su retorno con el Padova, club donde firmó hace dos meses, luego de que la Comisión Antidoping de España y la FIFA avalaran el cumplimiento de la suspensión impuesta en 2023 por el consumo de terbutalina.

El campeón del mundo con la Selección Argentina acordó su llegada al Padova, club de la Serie B de Italia, el pasado mes de agosto y firmó un contrato por dos años. Desde finales de aquel mes, el volante que fuera figura del Atalanta se está entrenando en el club de Véneto. Hace algunos días, el Papu palpitó su vuelta con una publicación donde se lo ve entrenando remates al arco.

Este domingo a las 11 de Argentina, el Padova recibirá a Juve Stabia por la fecha 9 de la Serie B y este encuentro podría significar el retorno de Gómez a las canchas. En el día de hoy, se realizó la presentación oficial como nuevo jugador del club (antes no pudo hacerlo porque su inhabilitación lo impedía). “Estoy aquí para dar una mano, quería firmemente seguir siendo la estrella”, expresó en rueda de prensa, y se mostró conforme con el plantel: “Mis compañeros han demostrado su valor aún sin mí en este inicio del campeonato, me gusta la mentalidad ganadora del equipo”.

El Padova ya promociona su vuelta

En el club de Véneto las expectativas están a tope y el club Biancoscudeti así lo hizo ver en sus redes sociales. Hace días lanzaron una campaña donde los hinchas podían acercarse a la tienda oficial para un "meet and greet" con el Papu Gómez, al que se lo vio de buen humor fotografiándose con varios de los fanáticos.