Jubilados desaparecidos: investigan si cayeron en un sumidero natural

A 11 días de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), un amplio operativo de búsqueda se puso en marcha este miércoles a primera hora en la zona de El Sombrero, Chubut. La jornada comenzó a las 6 de la mañana desde el Centro de Instrucción, según confirmaron fuentes que participan de las tareas.

Equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas recorren el terreno dividido por cuadrantes, apoyados por perros adiestrados, drones, un helicóptero y vecinos que se sumaron a colaborar en el rastrillaje. La pareja había partido desde Comodoro Rivadavia con destino a Camarones, pero su camioneta quedó atascada en el barro en la zona de Playa Visser.

Las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido que hicieron los jubilados luego de abandonar el vehículo. Según informó el periodista Alan Ferraro, los rescatistas analizan dos posibles trayectos: uno que conduciría hacia la ruta 3 y otro hacia el mar, ambos de difícil acceso.

Sin embargo, una de las hipótesis que más preocupa a los equipos de búsqueda es que Pedro y Juana hayan caído en un sumidero natural en el Zanjón de Visser, donde la camioneta se había atascado. Estos sumideros son hoyos naturales que pueden llenarse de agua, pero si la tierra que los cubre es quebradiza, cualquier persona que camine sobre ellos podría caer y quedar sepultada.

Las autoridades insistieron en que la búsqueda continuará hasta agotar todas las posibilidades, mientras la familia y los vecinos mantienen la esperanza de encontrar con vida a la pareja.