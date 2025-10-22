Otra marcha de jubilados con tensión e incidentes en las calles del Congreso

Una nueva movilización de jubilados y personas con discapacidad alrededor del Congreso de la Nación comenzó este miércoles con incidentes cuando algunos manifestantes intentaron cortar la calle, y la Policía intervino aplicando el protocolo antipiquetes.

El operativo incluyó un amplio despliegue de efectivos y la colocación de vallas sobre la avenida Rivadavia para limitar la circulación, manteniendo a los manifestantes detrás de las barreras móviles. La tensión se intensificó sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando un hombre mayor fue empujado por un policía al intentar bajar a la calle, provocando que cayera al suelo y generando forcejeos momentáneos.

La movilización, que partió desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, fue organizada por jubilados y miembros del Foro Permanente Discapacidad, quienes llevan adelante un cese de actividades desde ayer. Según informaron en un comunicado, la protesta responde a los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde denunciaron maltrato y falta de respuestas concretas a sus reclamos.