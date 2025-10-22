En la continuidad de la tercera jornada de la Champions League, otro argentino volvió a dar que hablar. Enzo Fernández marcó de penal en la goleada 5-1 de Chelsea frente al Ajax en Stamford Bridge. El volante de la Selección Argentina, que había retornado de la fecha FIFA con una sinovitis, retornó a las canchas para anotar el tercero de los cinco que los Blues le asestaron al equipo neerlandés para alcanzar su segunda victoria en la competencia.

Con una alineación mixta entre titulares y suplentes, Fernández fue el capitán y compartió equipo con Facundo Buonanotte, otro de los argentinos del equipo londinense, que rápidamente se puso 2-0 arriba por los tantos de Marc Guiu y el ecuatoriano Moisés Caicedo. En una de las últimas jugadas del primer tiempo, el ex River fue tumbado dentro del área por el neerlandés Wout Weghorst, con quien quedó una gran pica después del Mundial de Qatar 2022. El árbitro alemán Felix Zwayer cobró penal y el '8' estampó el 3-1 bajo la lluvia en Stamford Bridge.

Hay que resaltar que a los 17 minutos el Ajax se quedó con diez hombres por una criminal patada de Kenneth Taylor sobre Buonanotte. Un minuto después iba a llegar el 1-0 de Guiu que encaminó las cosas para un Chelsea que se terminó yendo 4-1 al descanso y le dio cifras definitivas a la goleada al comienzo de la segunda parte gracias al tanto de Tyrique George.

De esta manera, los Blues suman su segunda victoria al hilo, que les da seis puntos y empieza a posicionarlos de buena manera de cara a una futura clasificación. Tras el tropiezo inicial con el 1-3 ante Bayern Múnich, el conjunto inglés se ubica 11°, igualado en unidades con otros seis equipos pero solamente separado de los ocho primeros por diferencia de gol (la última ubicación de clasificación directa es de Newcastle, el único con seis puntos que está entrando directo). De la mano de Enzo, los londinenses se acomodan en Champions.