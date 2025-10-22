Cobrar más por trabajar mejor: el polémico plan del Gobierno para los sueldos

El debate sobre el Presupuesto 2026 en la Comisión de Diputados dejó una sorpresa que promete dar que hablar: el Gobierno planea una reforma laboral donde los salarios se definirán según el rendimiento de cada trabajador. La información la confirmó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su exposición ante los legisladores.

Cordero explicó que la iniciativa busca “lograr que Argentina pueda producir y trabajar” y que, dentro de ese marco, el equilibrio fiscal y la protección del sector privado son clave. Según el funcionario, los salarios no serán iguales para todos: quienes se destaquen y aporten más recibirán un pago superior al promedio, mientras que quienes no cumplan con los objetivos podrían ver un sueldo menor.

El secretario aseguró que el plan se trabaja desde hace dos meses y que forma parte del esquema del Pacto de Mayo, con un foco en diferenciar salarios por mérito. “Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, remarcó.

La propuesta ya genera polémica. Sectores de la oposición advierten que el esquema podría precarizar a muchos trabajadores y aumentar la brecha entre empleados de la misma categoría. Por su parte, el Gobierno insiste en que la medida apunta a estimular la productividad y premiar a quienes se destaquen.

La discusión apenas comienza, y los próximos días prometen un intenso cruce entre el Ejecutivo y los legisladores opositores, mientras se espera que los detalles de la reforma laboral se conozcan en su versión final.