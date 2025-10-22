Preocupante diagnóstico: para Estados Unidos, será "muy difícil" desarmar a Hamás  

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reiteró en Jerusalén el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo terrorista Hamás, a la par que con la reconstrucción de Gaza, en una conferencia de prensa tras su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel", dijo Vance.

"Pero es algo con lo que estamos comprometidos en la Administración (del presidente de EE. UU., Donald) Trump", añadió sobre su visita a Israel, que busca supervisar la implementación del alto al fuego en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, por su parte, agradeció la visita de Vance y aseguró estar impresionado por "su solidaridad" con la causa común entre Israel y Estados Unidos. Netanyahu dijo haber trabajado durante años con distintas administraciones estadounidenses, pero ninguna como la actual, regida por Donald Trump.

"Esta es una alianza que nunca antes ha habido. Esto incluye a un círculo cercano en los lados israelí y americano. Trump sabe a quién elige para formar parte de ese círculo", añadió. Durante una conferencia de prensas en la ciudad de Kiryat Gat, al sur de Israel, Vance expresó su "gran optimismo" respecto al mantenimiento de la tregua a pesar de la violencia del pasado fin de semana.

El vicepresidente dijo que no iban a fijar una fecha límite para el desarme de Hamás, considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países, aunque Israel sospecha que el grupo ha aprovechado el cese de los combates para reafirmarse en Gaza.

Netanyahu, por parte, aseguró que se habían debatido ideas para "el día después": "Estamos creando un día después increíble, con una visión completamente nueva de cómo establecer un Gobierno civil, cómo garantizar la seguridad allí y quién podría proporcionarla", dijo.

"No será fácil", pero "es posible", consideró. "Realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace apenas una semana y un día", agregó.

Vance afirmó que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para alianzas más amplias para Israel en Medio Oriente: "Creo que este acuerdo sobre Gaza es fundamental para desbloquear los Acuerdos de Abraham", dijo Vance, refiriéndose a la serie de pactos de normalización entre Israel y varios países árabes en 2020.

El presidente estadounidense quiere reactivar los Acuerdos de Abraham, concluidos durante su primer mandato, entre Israel, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, por otro.

Vance aterrizó ayer en Israel para una visita de dos días, la primera desde su nombramiento, en la que también participaron el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Fuente: afp, efe