La Europa League tuvo participación argentina en el primer turno de la jornada y fue derrota del Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía, que perdió su invicto al caer 2-1 en su visita al Go Ahead Eagles neerlandés en el estadio De Adelaarshorst. Los Villanos ganaban de arranque con el tanto de Evann Guessand, pero se llevaron una sorpresa ya que el local remontó gracias a los tantos de Mathis Suray y Mats Deijl. La mala nota la protagonizó Buendía, quien tuvo en sus pies el empate con un penal pero lo falló.

El penal fallado por Buendía

A poco más de diez minutos para el final, con el Aston Villa cayendo 1-2 y jugado en ataque buscando la igualdad, una mano de Dean James dentro del área fue sancionada como penal por el árbitro. El volante marplatense se hizo cargo de la ejecución, pero increíblemente mandó la pelota al cielo neerlandés. Fue así que los dirigidos por Unai Emery se vuelven a Villa Park con una derrota en una noche que terminó siendo para el olvido.

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa, los goles

A los cuatro minutos de juego, los Villanos se pusieron en ventaja y están consiguiendo su tercera victoria al hilo en el certamen. Después de una buena jugada, el centro de Jadon Sancho fue desviado a medias por el arquero, que salió lejos y dejó el arco descubierto, lo que fue aprovechado en el rebote por Evann Guessand para el 1-0.

Sobre el cierre de un primer tiempo complicado para el local con dos cambios por lesión, Go Ahead Eagles dio el paso al frente y consiguió igualar tras una jugada ensayada a balón parado. Suray recibió una pelota elevada por encima de la defensa y, con un remate de derecha que se desvió, puso el 1-1.

Faltaba más en una mala jornada para el Aston Villa. A los 15 minutos de la segunda parte, llegó un pase en largo para Deijl a la espalda de la zaga visitante. El lateral derecho controló y luego de quedar mano a mano ante Dibu Martínez, no perdonó, estableciendo el 2-1 que sería definitivo. Derrota inesperada para los Villanos, que resignan el invicto y la racha de dos victorias seguidas que habían cosechado al inicio de esta Europa League.

Formaciones

Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Melle Meulensteen, Yassir Salah Rahmouni; Mathis Suray, Richonell Margaret, Jakob Breum; Milan Smit.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Pau Torres, Ian Maatsen; Amadou Onana, Lamare Bogarde; Jadon Sancho, Emiliano Buendía, Evann Guessand; Ollie Watkins.

Estadio: De Adelaarshorst

Así llegan al partido

El equipo inglés llega afilado al compromiso: dos victorias en igual cantidad de partidos lo mantienen como líder de su grupo y con la ilusión de asegurarse pronto un lugar en la siguiente ronda. El Dibu, figura indiscutida y campeón del mundo con Argentina, se mantiene como uno de los pilares del conjunto dirigido por Unai Emery, quien buscará seguir con la racha positiva fuera de Inglaterra.

Go Ahead Eagles, por su parte, intentará aprovechar la localía y la irregularidad que hasta ahora ha mostrado Aston Villa fuera de su terreno para sumar puntos valiosos y mantener vivo el sueño europeo. Se espera un partido dinámico, con transiciones rápidas y mucha atención al juego aéreo, donde Martínez será clave para mantener el arco en cero.