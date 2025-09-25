El nuevo camino en la UEFA Europa League para el Aston Villa empezó con la noticia de que Dibu Martínez no fue titular en el duelo que los Villanos le ganaron a Bologna 1 a 0, una decisión sorpresiva teniendo en cuenta la importancia del estreno copero.

El entrenador de los ingleses, Unai Emery, se decantó por Marco Bizot, quien reemplazó al 1 de la Selección Argentina bajo los tres palos. El que sí fue titular fue Emiliano Buendía, quien sumó su segunda titularidad consecutiva, mientras que en los italianos estuvo Santiago Castro.

Esta decisión sorprendió y alimenta más sospechas sobre el rumbo de la gestión deportiva tras la salida de Monchi (Ramón Rodríguez Verdejo), quien dejó el cargo de presidente de operaciones de fútbol de Aston Villa.

En medio de un pésimo arranque de temporada, con un equipo que todavía no ganó en cinco presentaciones de la Premier League, solo marcó un gol en ese lapso y quedó eliminado de la Copa de la Liga en tercera ronda, parte de la crisis toca a Martínez, uno de los supuestos apuntados para vender en este mercado.

Yendo al encuentro, la apertura del marcador para los Villanos llegó mediante John McGinn. El volante escocés tomó un rebote en la zona de la medialuna y ensayó un remate bajo al primer palo que venció al arquero Lukasz Skorupski, estableciendo el 1-0 de los de Emery, que arrancaron con el pie derecho en el plano internacional.

Qué pasa en Aston Villa

El club de Birmingham necesitaba efectuar ventas que nunca llegaron para equilibrar sus finanzas en este mercado. Uno de los nombres a desprenderse era el del Dibu, una de sus figuras fundamentales. Tras cinco temporadas desde 2020 en adelante, Martínez estaba en la lista de transferibles junto al centrodelantero Ollie Watkins, otra figura.

El Manchester United coqueteó con el argentino, pero las altas pretensiones dirigenciales y la falta de voluntad de los Red Devils enfriaron las tratativas. La falta de dinero fresco terminó en una multa de 11 millones de euros luego de incumplir las normas financieras de la UEFA, según detalló el medio The Athletic.