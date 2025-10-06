En un inicio de temporada inusual, en el que le tocó alternar titularidades por distintas situaciones, Emiliano Martínez confesó que atajó lesionado en la victoria de Aston Villa por 2-1 frente a Burnley, por la séptima fecha de la Premier League. El arquero reveló en un posteo de Instagram que atajó con un desgarro en el gemelo y subió la foto de su pierna con el hematoma. A partir de esta noticia, no está asegurada su presencia bajo los palos en la Selección Argentina en los próximos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

El arquero argentino de 33 años, que además es capitán de los Villanos, disputó todo el partido a pesar del citado desgarro. "Desgarro en el gemelo? No hay problema. Victoria en Villa Park", escribió en sus redes sociales junto a la foto de su lesión, sufrida en el calentamiento previo a un encuentro por la Europa League. Dibu completó los 90 minutos para Aston Villa, que terminó ganando por 2-1 y endereza un mal arranque en la Premier League.

Incluso después de ese duelo el entrenador Unai Emery evitó dar detalles sobre la lesión pero dijo: "Está bien, está fuerte. Sabemos lo importante que es para nosotros". A falta de una comunicación oficial desde la Selección Argentina, por ahora Lionel Scaloni contará Martínez estará disponible para los próximos amistosos, sacando algún problema de último momento. La Scaloneta enfrentará a Venezuela el viernes 10 y a Puerto Rico el lunes 13, ambos duelos en Estados Unidos, en la antesala de la última doble fecha FIFA antes del cierre del año.

Buendía y un partido accidentado

Por su parte, el otro argentino del Aston Villa tuvo una participación poco feliz. Emiliano Buendía ingresó en el segundo tiempo y sufrió una conmoción cerebral tras un choque cerca del final del partido. El volante recibió un codazo en la mandíbula por parte de un rival, pero ni el árbitro ni el VAR sancionaron la falta. El reglamento de la Premier League permite una sustitución adicional en caso de conmoción cerebral, por lo que el marplatense fue reemplazado en tiempo de descuento luego de haber entrado a los 70 minutos tras permanecer tendido varios minutos en el césped. El club realizará estudios para descartar lesiones mayores.