Varias semanas después de llegar a un acuerdo de palabra, Lionel Messi puso la firma y renovó con Inter Miami hasta 2028. En el lugar de construcción del estadio nuevo de Las Garzas y con la confirmación de que será por los próximos tres años, la Pulga anunció su continuidad en Florida, donde llegó hace poco más de dos años.

A mediados de septiembre se conoció la noticia de que el capitán de la Selección Argentina estaba muy cerca de la renovación con el club de la MLS. Esta firma de un nuevo contrato confirma que efectivamente Messi llegará a los 40 años como futbolista. De esta manera, la presentación del Freedom Park, nuevo estadio de Inter Miami será en 2026 y podrá contar con el astro argentino en cancha. Llegará al Mundial 2026 como futbolista de Las Garzas y continuará allí un tiempo más, a la espera de saber dónde termina su carrera.

El video del anuncio

El Inter Miami publicó en sus redes sociales las imágenes de la renovación de Messi dentro del sitio donde se está construyendo el Freedom Park, próximo estadio del club de Florida. Primero se observa el contrato, la firma y la sonrisa del capitán de la Selección Argentina, mientras que luego la toma se aleja para mostrar el estado de la obra de la nueva casa de Las Garzas. El lema "Freedom To Dream" (Libertad de Soñar) con el "10" en el medio fue el elegido para presentar el video con la rúbrica de Leo, que confirmó su estadía hasta 2028.